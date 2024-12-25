БАКУ /Trend/ - МИД Польши выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL, сообщает Trend.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании, летевшего сегодня из Баку в Грозный и потерпевшего крушение на территории Казахстана. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации в аккаунте МИД Польши в социальной сети "X".

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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