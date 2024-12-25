Принимаются меры по организации при необходимости эвакуации граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе

БАКУ /Trend/ - Принимаются соответствующие меры по организации эвакуации в нашу страну граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения сегодня самолета, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" в городе Актау и в настоящее время находящихся на лечении в Актау, при необходимости и на основании согласия врачей.

Об этом было сказано на состоявшемся сегодня заседании Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, прошедшем под председательством премьер-министра Али Асадова, сообщает Trend.

Было подчеркнуто, что осуществляются постоянные тесные контакты и совместные усилия на уровне членов правительства с казахстанскими коллегами по оказанию необходимой помощи пострадавшим и решению других вытекающих из этого вопросов. Членам комиссии были даны поручения по проведению соответствующих работ в пределах их компетенции.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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