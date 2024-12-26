Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

"Генеральный секретарь глубоко опечален известием об авиакатастрофе на западе Казахстана, в результате которой погибло множество людей, в том числе граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Он выражает искренние соболезнования семьям погибших и глубокое сочувствие пострадавшим странам. Генеральный секретарь также желает скорейшего и полного выздоровления пострадавшим в этом трагическом инциденте", - отметила Трембле.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажира и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;

3 гражданина Кыргызстана, все выжили;

16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;

6 граждан Казахстана, все погибли.

Оба пилота самолета погибли. Из пяти членов экипажа трое остались в живых.

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