Премьер-министры Азербайджана и Казахстана провели обмен мнениями в связи с авиакатастрофой

БАКУ /Trend/ - 26 декабря состоялся очередной телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым.

Главы правительств выразили друг другу соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей вчера, а также членам семей и родственникам погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает Trend.

А.Асадов поблагодарил казахстанскую сторону за высокую оперативность в проведении поисково-спасательной операции сразу после крушения самолета и за тесную поддержку по всем вопросам, связанным с инцидентом.

O.Бектенов отметил, что посетил сегодня посольство Азербайджана в Астане, выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью многочисленных людей в результате крушения, оставил запись в памятной книге, открывшейся в посольстве.