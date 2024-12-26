Премьер-министры Азербайджана и Казахстана провели обмен мнениями в связи с авиакатастрофой

БАКУ /Trend/ - 26 декабря состоялся очередной телефонный
разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али
Асадовым и премьер-министром Республики Казахстан Олжасом
Бектеновым.
Главы правительств выразили друг другу соболезнования в связи с
авиакатастрофой, произошедшей вчера, а также членам семей и
родственникам погибших и пожелали скорейшего выздоровления
пострадавшим, сообщает Trend.
А.Асадов поблагодарил казахстанскую сторону за высокую
оперативность в проведении поисково-спасательной операции сразу
после крушения самолета и за тесную поддержку по всем вопросам,
связанным с инцидентом.
O.Бектенов отметил, что посетил сегодня посольство Азербайджана
в Астане, выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью
многочисленных людей в результате крушения, оставил запись в
памятной книге, открывшейся в посольстве.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам
оказания неотложной помощи пострадавшим и раненым в результате
аварии, в условиях высокой координации со стороны соответствующих
структур Азербайджана и Казахстана. Обсуждались также вопросы
доставки в Азербайджан выживших граждан нашей страны и тел
погибших, а также ряда других оперативных мер реагирования в связи
с инцидентом.
Кроме того, обсуждался ход совместного расследования уголовного
дела, связанного с выяснением причин произошедшего.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190,
принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел
крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов
экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27
человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской
Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики.
Личность одного человека пока не установлена.
Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в
отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в
отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица
находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и
врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана
оперативная и специализированная медицинская и психологическая
помощь.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена
экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура.
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