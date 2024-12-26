Тело погибшей в авиакатастрофе Хокумы Алиевой сегодня доставят в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Тело погибшей в авиакатастрофе под Актау Хокумы Алиевой будет доставлено на родину сегодня.

Об этом сказала журналистам двоюродная сестра Хокумы Алиевой Айсель Абдуллаева, сообщает Trend.

"Нам сказали, что ее тело доставят из Казахстана сегодня и передадут семье. В последний раз я звонила ей несколько раз вчера утром, она не ответила", - сказала она.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

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