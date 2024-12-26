Сергей Меликов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "AZAL", летевшего из Баку в Грозный.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени всех дагестанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный.

Искренне разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.