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Сергей Меликов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 26 декабря 2024 19:19 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "AZAL", летевшего из Баку в Грозный.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени всех дагестанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный.

Искренне разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.

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