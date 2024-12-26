БАКУ/Trend/ - Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку.

Об этом сказал журналистам в четверг в Международном аэропорту Гейдар Алиев заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Trend.

"Соответствующие государственные структуры продолжают работу по доставке тел остальных граждан", — подчеркнул он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.