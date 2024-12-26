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Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку

Политика Материалы 26 декабря 2024 19:35 (UTC +04:00)
Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку.

Об этом сказал журналистам в четверг в Международном аэропорту Гейдар Алиев заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Trend.

"Соответствующие государственные структуры продолжают работу по доставке тел остальных граждан", — подчеркнул он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

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