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Президент Гвинеи-Бисау направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Политика Материалы 26 декабря 2024 20:24 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям".

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о произошедшем 25 декабря крушении самолета «Азербайджанских авиалиний», приведшем к трагической гибели большого количества людей.

В этот траурный день от имени народа Гвинеи-Бисау и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вашему превосходительству и азербайджанскому народу.

Ваше превосходительство, мой дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится письме.

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