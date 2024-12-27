БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые правила деятельности консульств Азербайджана за рубежом.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в предложенных изменениях в Консульский устав Азербайджанской Республики, обсуждавшихся сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, консульства в своей деятельности руководствуются Конституцией Азербайджанской Республики, международными договорами Азербайджанской Республики и принимающего государства, законом Азербайджанской Республики "О дипломатической службе", настоящим Уставом и другими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики, а также учитывают законодательство принимающего государства.

Отметим, что ранее консульства в своей деятельности руководствовались законами Азербайджанской Республики и государств, в которых расположены консульства, международными договорами и международными обычаями.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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