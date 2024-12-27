В Азербайджане утвержден закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете государственного фонда социальной защиты на 2025 год".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно документу, расходы Государственного фонда социальной защиты на 2025 год утверждаются в размере 7 миллиардов 676,42 миллиона манатов.

Источники финансирования этих расходов следующие: доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2025 год в размере 7 миллиардов 617,4 миллиона манатов; 59 миллионов 20 тысяч манатов, направленных на финансирование в 2025 году расходов из резерва Государственного фонда социальной защиты, созданного на 1 января 2025 года.

Президент Ильхам Алиев также подписал указ в связи с этим документом.