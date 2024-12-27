Увеличен численный предел работников Государственного агентства по туризму Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, согласно указу, численный предел работников Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики увеличен.

Так, численный предел сотрудников Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики доведен со 151 штатной единицы до 156. Штатная численность аппарата Агентства увеличена с 63 до 68 человек.