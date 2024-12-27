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Упраздняется "Азербайджанская промышленная корпорация" - Распоряжение

Политика Материалы 27 декабря 2024 16:50 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Азербайджанская промышленная корпорация" упраздняется.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, Азербайджанскому инвестиционному холдингу переданы в управление следующие предприятия открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация":

- ОАО "Азербайджанский алюминий";

- ООО "Азералюминиум";

- ООО "Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг".

Кабинет министров должен принять необходимые меры по упразднению корпорации и подведомственных ей предприятий; в двухмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Минэкономики должно в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту предложения в связи с имуществом корпорации и подведомственных ей предприятий.

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