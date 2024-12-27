Упраздняется "Азербайджанская промышленная корпорация" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Азербайджанская промышленная корпорация" упраздняется.
Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение, сообщает Trend.
Согласно распоряжению, Азербайджанскому инвестиционному холдингу переданы в управление следующие предприятия открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация":
- ОАО "Азербайджанский алюминий";
- ООО "Азералюминиум";
- ООО "Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг".
Кабинет министров должен принять необходимые меры по упразднению корпорации и подведомственных ей предприятий; в двухмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.
Минэкономики должно в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту предложения в связи с имуществом корпорации и подведомственных ей предприятий.
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