Версия о взрыве кислородного баллона в самолете является информацией, предоставленной заинтересованной стороной - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Версия о взрыве кислородного баллона в самолете является информацией, предоставленной заинтересованной стороной.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По его словам, согласно заявлению официальных лиц Казахстана, после крушения самолета Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи города Актау предположение о взрыве кислородного баллона делается со ссылкой на диспетчера в Ростове.

"Мы считаем, что в первую очередь необходимо проверить правильность этой информации. Это информация, предоставленная заинтересованной стороной. Что касается фактов, опровергающих это, я уже отметил, что звуки взрыва исходили извне", - добавил Р.Набиев.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черный ящик" самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

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