Азербайджан в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Новые правила, введенные российской стороной, и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются в первую очередь в контексте прав наших граждан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на запрос СМИ.

"Как и во всех вопросах внешней политики, азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности и в вопросах временного пребывания и миграции.

В связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила о сроках временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики", - сказал он.

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