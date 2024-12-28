Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - 28 декабря Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Володимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с гибелью большого количества людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава нашего государства поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.