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Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 28 декабря 2024 17:54 (UTC +04:00)
Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Официальный сайт Президента Украины

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - 28 декабря Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Володимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с гибелью большого количества людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава нашего государства поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.

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