Внесены изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила хранения, размещения и управления валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 19 июня 2001 года № 511.

Как сообщает Trend, в соответствии с указом, впредь инвестиционный портфель, разделенный инвестиционной политикой ГНФАР на соответствующие субпортфели, может включать следующие активы:

- инструменты денежного рынка с кредитным рейтингом инвестиционного уровня (Standard & Poor's, Fitch или Moody's) и депозитами в центральных (национальных) банках;

- долговые обязательства с кредитным рейтингом инвестиционного уровня (Standard & Poor's, Fitch или Moody's);

- акции;

- недвижимость, включая инфраструктуру;

- доли участия в альтернативных инвестиционных фондах;

- золотые слитки (золото), соответствующие требованиям, предъявляемым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов;

- инструменты долговых обязательств неинвестиционного рейтинга или денежного рынка при условии, что совокупная стоимость инвестиционного портфеля не превышает 5% (в том числе до 1% не ниже кредитного рейтинга "B-" (Standard & Poor's, Fitch) или "B3" (Moody's), а остальная часть не ниже кредитного рейтинга "BB -" (Standard & Poor's, Fitch) или "Ba3" (Moody's).