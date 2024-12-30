Президент Финляндии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Финляндии Александр Стубб направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау, выполняющего 25 декабря рейс Баку-Грозный, передает Trend.

"Ваше превосходительство.

Глубоко опечален шокирующим известием о гибели большого числа людей в результате крушения самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии». От имени народа Финляндии и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам и близким погибших. Наши мысли с семьями и родными погибших, в том числе со всем Вашим народом.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.