Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Весь мир принял новые реалии, созданные нами на Южном Кавказе

Политика Материалы 31 декабря 2024 23:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Весь мир принял новые реалии, созданные нами на Южном Кавказе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что Отечественная война создала эти реалии, глава государства сказал: «Восстановление нашего государственного суверенитета еще более усилило их, и мы закрепили созданные нами на Южном Кавказе новые реалии в дипломатической, международной и политической плоскости. Весь мир принял новые реалии».

Лента

Лента новостей

Читать все новости