Президент Ильхам Алиев предостерег руководство Армении

БАКУ /Trend/ - Южный Кавказ должен стать регионом мира, спокойствия и сотрудничества. Широкомасштабное и ускоренное вооружение Армении и поставки ей летального оружия могут нарушить этот мир, мир, который возможен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что Азербайджан не будет оставаться просто безучастным наблюдателем в этом вопросе, глава государства отметил, что мы никогда не забудем тридцатилетнюю оккупацию, разрушения, опустошение Карабаха, Восточного Зангезура, Ходжалинский геноцид, превращение по вине Армении одного миллиона наших граждан в беженцев и вынужденных переселенцев. «Необходимо всегда учитывать захватническую политику и сущность Армении. Поэтому считаю своим долгом в очередной раз предостеречь руководство Армении, чтобы оно избегало этого опасного пути», - сказал Президент, добавив, что Армения не способна конкурировать с нами ни в военной, ни в какой-либо другой сфере.