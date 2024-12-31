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Президент Ильхам Алиев рассказал о самом тревожном моменте для Азербайджана в этом году

Политика Материалы 31 декабря 2024 23:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев рассказал о самом тревожном моменте для Азербайджана в этом году
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Считаю, что широкомасштабная кампания по вооружению Армении является очередным источником угрозы для региона. Если говорить о самом тревожном для нас моменте в этом году, то, безусловно, это - вооружение Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Никакого логического объяснения этому нет. Армения в своей захватнической политике потерпела полный крах», - отметил глава государства.

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