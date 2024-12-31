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Президент Ильхам Алиев: Военный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня

Политика Материалы 31 декабря 2024 23:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Военный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - С учетом массового вооружения Армении мы значительно увеличили наш военный бюджет на следующий год. Он достиг рекордного уровня – поднялся до отметки в 8,4 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Мы были вынуждены увеличить его до этого уровня, потому что не можем отставать в гонке вооружений, развязанной Арменией на Южном Кавказе», - добавил Президент Азербайджана.

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