Президент Ильхам Алиев: В следующем году число граждан, которые вернутся в Карабах и Восточный Зангезур, в значительной степени увеличится

БАКУ /Trend/ - Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет успешно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«На эти земли уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев, для них созданы прекрасные условия. В целом, на освобожденных территориях живут, трудятся как на новых предприятиях, социальных объектах, так и на строительных работах свыше 30 тысяч человек. В следующем году, конечно, число граждан, которые туда вернутся, в значительной степени увеличится», - отметил глава государства.