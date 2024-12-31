Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: В следующем году число граждан, которые вернутся в Карабах и Восточный Зангезур, в значительной степени увеличится

Политика Материалы 31 декабря 2024 23:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В следующем году число граждан, которые вернутся в Карабах и Восточный Зангезур, в значительной степени увеличится
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет успешно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«На эти земли уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев, для них созданы прекрасные условия. В целом, на освобожденных территориях живут, трудятся как на новых предприятиях, социальных объектах, так и на строительных работах свыше 30 тысяч человек. В следующем году, конечно, число граждан, которые туда вернутся, в значительной степени увеличится», - отметил глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости