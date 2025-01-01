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Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец

Политика Материалы 1 января 2025 00:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Все усилия некоторых западных стран, находящихся под их контролем так называемых неправительственных организаций и фейковых медиа-органов, желавших использовать СОР29 против Азербайджана, оказались тщетными.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что все это еще продолжается даже спустя около двух месяцев после СОР, против нас ведется злобная кампания клеветы, лжи, измышлений, глава государства сказал: «Надеюсь, что с конца января следующего года этой политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец. В любом случае, надежды большие».

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