Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец

БАКУ /Trend/ - Все усилия некоторых западных стран, находящихся под их контролем так называемых неправительственных организаций и фейковых медиа-органов, желавших использовать СОР29 против Азербайджана, оказались тщетными.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что все это еще продолжается даже спустя около двух месяцев после СОР, против нас ведется злобная кампания клеветы, лжи, измышлений, глава государства сказал: «Надеюсь, что с конца января следующего года этой политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец. В любом случае, надежды большие».