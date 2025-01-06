Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу со стороны ВС Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5 января с 22:00 до 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Дыгском и Ханазахском направлениях Горусского района, вели периодический обстрел из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана в направлениях населенных пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Отметим, что за последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали позиции армии Азербайджана и все эти случаи были соответственно зарегистрированы", - говорится в сообщении ведомства.

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