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Позиции Азербайджанской армии в Лачинском направлении вновь подверглись обстрелу ВС Армении

Политика Материалы 6 января 2025 15:42 (UTC +04:00)
Позиции Азербайджанской армии в Лачинском направлении вновь подверглись обстрелу ВС Армении
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 6 января примерно в 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Дыг Горисского района, вновь подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Забух Лачинского района.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Отметим, что 5 января с 22:00 по 22:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Дыг и Ханазах Горисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Лачинского района.

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