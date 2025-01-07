БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Правила ведения реестра грантов, полученных центральными органами исполнительной власти и государственными юридическими лицами от имени Азербайджанской Республики или от имени Кабинета министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, настоящие правила разработаны в соответствии с частью 2-2 статьи 3 закона Азербайджанской Республики "О грантах" и регулируют вопросы, связанные с ведением реестра грантов (далее - реестр), полученных центральными органами исполнительной власти и государственными юридическими лицами (далее - реципиенты) от имени Азербайджанской Республики или от имени Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Вопросы формирования, ведения реестра, его интеграции, архивирования с информационными системами и ресурсами других государственных органов (учреждений) и вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются "Правилами формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем".

Целью формирования реестра является обеспечение сбора и систематизации информации о грантовых проектах, полученных центральными органами исполнительной власти и государственными юридическими лицами от имени Азербайджанской Республики или от имени Кабинета министров Азербайджанской Республики в одном источнике, подготовка отчетов, а также повышение эффективности обмена этой информацией с другими государственными органами (учреждениями).

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