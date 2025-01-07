Президент Ильхам Алиев: Армения фактически является источником угрозы для региона

БАКУ /Trend/ - Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что Армения фактически является источником угрозы для региона, глава государства подчеркнул, что независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Поскольку этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию.

Напомнив, что наша страна соседствует с фашистским государством и опасность фашизма не исчезла, Президент сказал: «Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет».