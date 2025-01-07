Президент Ильхам Алиев: Если на французской политической сцене и есть консенсус, то он на почве азербайджанофобии

БАКУ /Trend/ - Если на французской политической сцене и есть консенсус, то это консенсус только по поводу азербайджанофобии. К сожалению, не только нынешняя власть, но и те, кто претендует на власть, друг от друга особо не отличаются.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Напомнив о незаконных поездках представителей Франции в Карабах еще в период, когда там находились российские миротворцы, глава государства сказал: «Это же были оппоненты нынешнего французского Президента – и мэр Парижа, она, кстати, баллотировались на выборах, и губернатор региона, куда входит Париж, она тоже была соперником Президента Макрона на выборах, и недавно кратковременно занявший пост премьер-министра господин Барнье – он тоже там отличился». Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что «исламофобия и в принципе ксенофобия – это отличительная черта французского политического класса».