Президент Ильхам Алиев: В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на АЧГ

БАКУ /Trend/ - В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на «Азери-Чираг-Гюнешли» (AЧГ). И это станет значительным вкладом в общую добычу газа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

«Мы планируем работать с партнерами с целью увеличения добычи газа на месторождении Абшерон с 1,5 до 5 миллиардов кубометров, понимая, что основным поставщиком газа по-прежнему останется Шахдениз, добыча с которого сохранится на прежнем уровне», - отметил глава государства, добавив, что такие перспективные проекты, как «Карабах», «Бабек», «Асиман» и другие месторождения увеличат наш потенциал.