Президент Ильхам Алиев: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января еще раз дал советы армянской стороне.

Как сообщает Trend, глава государства выразил надежду на то, что все условия Азербайджана относительно мирного договора также будут приняты. Президент Ильхам Алиев сказал, что если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания можем жить и проводить свою политику.

Посоветовав армянской стороне хорошо взвесить все, в том числе и геополитические изменения в мире, Президент Азербайджана добавил: «Их близкие друзья с позором сходят с политической арены. Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции. Что касается Франции, то что сейчас там происходит на политической арене? Это видят все».