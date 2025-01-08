Президент Ильхам Алиев: Было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении принял представителей Общины Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении принял представителей Общины Западного Азербайджана. Насколько мне известно, они готовы поехать и в Иреван.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Подчеркнув, что западные азербайджанцы были изгнаны оттуда безосновательно, глава государства добавил, что они имеют полное право на возвращение.

«Сегодня Армения позиционирует себя как страна, идущая по пути европейской демократии. Пусть она это покажет наглядно», - сказал Президент, подчеркнув, что «этот вопрос не будет снят с повестки дня до тех пор, пока азербайджанцы в условиях безопасности не разместятся в Западном Азербайджане, в том числе в Западном Зангезуре».