Община Западного Азербайджана распространила заявление в поддержку взглядов Президента Ильхама Алиева в отношении западных азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана благодарит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за поддержку мирного, безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родные земли, озвучанную в интервью местным телеканалам 7 января 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

"Мы также выражаем полную поддержку видению Ильхама Алиева относительно регионального мира и безопасности.

Доминирующая в политических кругах Армении идеология расовой дискриминации и радикального национализма является самой большой угрозой правам человека и миру. Распространившаяся на днях видеозапись выступления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна в 1993 году, в котором он представил "полное очищение Армении и Карабаха от других наций" как историческое достижение, расистское заявление второго президента Роберт Кочаряна с трибуны международной организации о том, что "азербайджанцы и армяне этнически несовместимы", а также высказывание третьего президента Сержа Саргсяна о том, что его партия вдохновляется расистской идеологией "Цехакронизм" фашиста Гарегина Нжде, отражают суть этого государства.

Полностью разделяем обеспокоенность Президента Ильхама Алиева по поводу проводимой Арменией политики масштабной милитаризации и поддерживаем требование к официальному Иревану прекратить вооружение. Армения, как страна с агрессивным прошлым, в которой преобладают расистские, реваншистские идеологии, не способна ответственно обращаться с военной силой, и ее вооружение недопустимо.

Политика Армении, зиждущаяся на подходе полного отрицания исторической несправедливости, совершенной против нас, западных азербайджанцев, не имеет перспективы.

Требуем от правительства Армении извиниться за депортацию западных азербайджанцев, приступить к диалогу с Общиной Западного Азербайджана, создать условия для их возвращения, положить конец политике разрушения и искажения культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, прекратить вооружение и открыть коммуникации в соответствии с взятыми на себя обязательствами", - подчеркивается в заявлении Общины.