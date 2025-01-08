МИД Азербайджана прокомментировал задержание трех азербайджанских судов в Африке

БАКУ /Trend/ - 7 ноября 2024 года суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3", плавающие под флагом Азербайджанской Республики и находящиеся в эксплуатации азербайджанского филиала компании "Caspian Marine Services B.V.", следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, в связи с ухудшением погодных условий вынужденно вошли в территориальные воды Государства Эритрея.

Как сообщили в среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, несмотря на предварительную связь с портовыми властями Государства Эритрея во время перехода, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды страны был расценен как несанкционированный.

"В результате соответствующие органы Эритреи задержали вышеуказанные суда. На их борту находились 18 членов экипажа, все они являются гражданами Азербайджанской Республики.

После того, как первоначальная информация об инциденте 7 ноября 2024 в рабочем порядке поступила в МИД, министерство срочно отреагировало на инцидент и взяли вопрос под контроль.

Для принятия необходимых мер юридического обоснования того, что заход в территориальные воды Государства Эритрея не противоречит международно-правовым нормам, до эритрейской стороны доведена соответствующая нота через посольства Азербайджана в Федеративной Демократической Республике Эфиопии и Российской Федерации.

Продолжается надлежащая работа для решения вопроса, освобождения судов и экипажа, а также оказания необходимой консульской юридической помощи", - говорится в сообщении ведомства.