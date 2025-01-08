МИД Азербайджана прокомментировал задержание трех азербайджанских судов в Африке (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 7 ноября 2024 года суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3", плавающие под флагом Азербайджанской Республики и находящиеся в эксплуатации азербайджанского филиала компании "Caspian Marine Services B.V.", следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, в связи с ухудшением погодных условий вынужденно вошли в территориальные воды Государства Эритрея.

Как сообщили в среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, несмотря на предварительную связь с портовыми властями Государства Эритрея во время перехода, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды страны был расценен как несанкционированный.

"В результате соответствующие органы Эритреи задержали вышеуказанные суда. На их борту находились 18 членов экипажа, все они являются гражданами Азербайджанской Республики.

После того, как первоначальная информация об инциденте 7 ноября 2024 в рабочем порядке поступила в МИД, министерство срочно отреагировало на инцидент и взяли вопрос под контроль.

С целью принятия необходимых мер правовое обоснование того, что вход в территориальные воды Государства Эритрея не нарушает нормы международного права, было передано Эритрейской стороне через наши посольства в Федеративной Демократической Республике Эфиопия и Российской Федерации. Соответствующие встречи прошли в министерстве иностранных дел Эритреи, а также в посольствах Эритреи в Турции и Москве.

Продолжается надлежащая работа для решения вопроса, освобождения судов и экипажа, а также оказания необходимой консульской юридической помощи", - говорится в сообщении ведомства.