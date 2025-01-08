Франция заявляет о поддержке международного права, но на деле проводит колониальную политику (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Франция утверждает, что поддерживает международное право, но на деле проводит колониальную политику.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на брифинге, проведенном БИГ в ответ на необоснованные обвинения, отраженные в отчете, опубликованном в декабре 2024 года Генеральным департаментом национальной безопасности и обороны Франции - VIGINUM.

Он отметил, что Франция распространяет дезинформацию, утверждая, что БИГ борется против народа Франции.

"Это неправда. Если Макрон утверждает, что поддерживает международное право, почему же тогда фундаментальные права людей не гарантированы на территориях, находящихся под колониальным контролем?", - добавил А.Аббасов.

А.Аббасов отметил, что в докладе французское правительство утверждает, что БИГ проводит работу против территориальной целостности Франции, используя идеи независимости.

"Мы решительно отвергаем это утверждение. Деятельность Бакинской инциативной группы не направлена против территориальной целостности какого-либо государства. Руководствуясь нормами и принципами международного права, Группа выступает против колониализма и требует обеспечения фундаментальных прав народов, живущих в рабстве колониальной политики. Требование нашей организации относительно фундаментальных прав указанных народов является основным требованием резолюции ООН №1514, принятой в 1960 году. Самоопределение - это право народов, живущих в колониях, и мы уважаем их борьбу за свободу, в отличие от французского правительства",- подчеркнул он.

По его словам, французская сторона пытается представить деятельность Бакинской инициативной группы в колониях как ответную меру на поддержку Францией Армении.

"Вчера президент Макрон выразил схожее мнение, заявив, что Франция поддерживает международное право. Франция поддерживает международное право и одновременно продолжает проводить колониальную политику? Мы не стремимся ассоциировать деятельность нашей группы с франко-азербайджанскими двусторонними отношениями. Цели и сфера нашей организации ясны и публично известны. Французское правительство обвиняет нас в том, что мы ведем работу против французского народа, пытаясь ввести в заблуждение мировое сообщество. На самом деле наша борьба направлена против колониализма, и это не имеет отношения к французскому народу. Если президент Макрон действительно поддерживает международное право, как он утверждает, пусть уважает права народов, живущих на 13 оккупированных территориях, и признает их право на свободу. Тот факт, что 70 процентов домов были разрушены в результате недавнего стихийного бедствия на острове Майотта, вновь продемонстрировал, как французское правительство проводило дискриминационную политику в отношении местных жителей, не обеспечив должный уровень инфраструктуры, соответствующий даже самым примитивным стандартам", — добавил А.Аббасов.

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