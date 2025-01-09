В Азербайджане вынесен приговор лицам, обвиняемым в госизмене

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по уголовному делу лиц, обвиняемых в государственной измене.

Как сообщает Trend, процесс в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям проходил под председательством судьи Фахмина Гумбатова.

Согласно приговору, обвиняемый в государственной измене Хиджран Гасанов приговорен к 18 годам, Надим Мехтиев - к 16 годам 6 месяцам, Шамси Гасымов - к 15 годам, Дагестан Гусейнов - к 9 годам, Эльмеддин Агаев - к 7 годам и Агасиф Агаев - к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что Служба государственной безопасности предъявила им обвинения по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса.

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