Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане введены надбавки к зарплате для работников с ученой степенью

Политика Материалы 10 января 2025 16:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане введены надбавки к зарплате для работников с ученой степенью

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены месячные должностные оклады работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета, работникам, работающим непосредственно по специальности, будут выплачиваться надбавки в размере 100 манатов за ученую степень доктора наук и 60 манатов за научную степень доктора философии.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости