В Азербайджане введены надбавки к зарплате для работников с ученой степенью

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены месячные должностные оклады работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета, работникам, работающим непосредственно по специальности, будут выплачиваться надбавки в размере 100 манатов за ученую степень доктора наук и 60 манатов за научную степень доктора философии.

Решение вступило в силу с 1 января 2025 года.

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