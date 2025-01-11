Назначен новый посол Турции в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла в Азербайджане.
Об этом сообщили турецкие СМИ, передает Trend.
Согласно информации, указом Эрдогана Бирол Акгюн назначен послом Турецкой Республики в Азербайджане.
Отметим, что 14 декабря прошлого года закончился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахида Багчи. По случаю окончания срока деятельности дипломата ему была вручена благодарность.
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