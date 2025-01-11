В связи с предстоящими муниципальными выборами в Азербайджане началась печать избирательных бюллетеней (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанской республике началась печать избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами, назначенными на 29 января 2025 года.

Как сообщает Trend, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов вместе с членами комиссии и представителями Секретариата 11 января прибыл в типографию и на месте ознакомился с ходом печатного процесса и созданными условиями.

В ходе ознакомления с процессом печати, с участием представителей СМИ, председатель Центральной избирательной комиссии подчеркнул, что, учитывая важную роль в реализации конституционных прав граждан, печать избирательных бюллетеней должна быть завершена в установленные законодательством сроки и в строгом соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

Председатель также дал свои рекомендации по печати и доставке избирательных бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии.

После ознакомления с процессом печати избирательных бюллетеней состоялся брифинг председателя ЦИК для журналистов.

Говоря как о процессе печати, так и о ходе подготовки к муниципальным выборам в целом, председатель комиссии отметил, что в соответствии с требованиями законодательства текст, форма, количество и порядок изготовления избирательных бюллетеней определены Центральной избирательной комиссией. В связи с муниципальными выборами было решено напечатать 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательный бюллетень.

М.Панахов также отметил, что печать бюллетеней для муниципалитетов, где этап регистрации кандидатур уже завершен, была начата. После печати избирательные бюллетени будут переданы из ЦИК в окружные избирательные комиссии, а затем в участковые избирательные комиссии в соответствии с установленными законодательством сроками и порядком.

Председатель ЦИК также подчеркнул, что процесс печати избирательных бюллетеней на муниципальных выборах, как и на всех выборах, осуществляется открыто и прозрачно для заинтересованных субъектов при этом обеспечивается необходимая безопасность.