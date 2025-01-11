Более 66 тысяч наблюдателей прошли аккредитацию для наблюдения за муниципальными выборами - ЦИК Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Более 66 тысяч наблюдателей прошли аккредитацию для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.

Председатель ЦИК отметил, что среди аккредитованных наблюдателей — 23 человека от 26 партий.

"Все процессы будут проходить под наблюдением аккредитованных наблюдателей. На основании протоколов участковых избирательных комиссий должны быть составлены протоколы окружных избирательных комиссий и переданы в ЦИК в течение двух дней. После этого ЦИК рассмотрит все поступившие документы в течение максимум 20 дней. Если поступят обращения, они будут публично рассмотрены. Все эти процессы будут завершены в течение 20 дней", — добавил М. Панахов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.

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