В связи с муниципальными выборами будет напечатано более 6 млн бюллетеней - ЦИК Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с муниципальными выборами в Азербайджане будет напечатано 6 052 721 (шесть миллионов пятьдесят две тысячи семьсот двадцать один) избирательный бюллетень.

Как передает Trend, об этом сказал 11 января журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов в рамках процесса печати избирательных бюллетеней в связи с предстоящими муниципальными выборами.

Председатель ЦИК отметил, что количество напечатанных бюллетеней не превысит 3 процентов от общего числа избирателей.

"По мере подготовки бюллетени будут распределяться по участкам по графику, с участием председателей окружных избирательных комиссий и представителей СМИ, заинтересованных сторон, а также международных организаций, работающих в Азербайджане. За 5 дней до выборов все бюллетени доставляются в окружные избирательные комиссии, а за три дня - из окружных комиссий в участковые избирательные комиссии.

Мы контролируем эти процессы на всех выборах, и никаких проблем с этим не выявлено", — сказал М. Панахов.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.

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