Ронен Краус назвал большой честью назначение на должность посла Израиля в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус сделал в социальной сети X публикацию в связи со своим назначением.

Как сообщает в понедельник Trend, в публикации говорится:

"Для меня большая честь быть официально назначенным очередным послом Израиля в Азербайджанской Республике", - отмечает посол.

Напомним, что Р.Краус был назначен на эту должность накануне. Ранее он занимал должность директора департамента Евразии министерства иностранных дел Израиля.

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