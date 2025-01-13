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Ронен Краус назвал большой честью назначение на должность посла Израиля в Азербайджане

Политика Материалы 13 января 2025 11:18 (UTC +04:00)
Ронен Краус назвал большой честью назначение на должность посла Израиля в Азербайджане
Фото: Ронен Крау/X

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус сделал в социальной сети X публикацию в связи со своим назначением.

Как сообщает в понедельник Trend, в публикации говорится:

"Для меня большая честь быть официально назначенным очередным послом Израиля в Азербайджанской Республике", - отмечает посол.

Напомним, что Р.Краус был назначен на эту должность накануне. Ранее он занимал должность директора департамента Евразии министерства иностранных дел Израиля.

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