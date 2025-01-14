В Азербайджане в связи с объединением муниципалитетов будут созданы комиссии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для решения имущественных, финансовых и других вопросов, связанных с объединением муниципалитетов будут созданы комиссии.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал-премьер министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, для решения вопросов собственности, финансов и других проблем, связанных с объединением муниципалитетов, создаются соответствующие комиссии на основе закона Азербайджанской Республики "О создании новых муниципалитетов путем объединения муниципалитетов Азербайджанской Республики" от 18 октября 2024 года № 50-VIIQ (далее — Закон). В состав комиссий включаются представители министерства юстиции Азербайджанской Республики (председатель комиссии), министерства финансов Азербайджанской Республики, Государственной службы по вопросам недвижимости при министерстве экономики Азербайджанской Республики, а также представители соответствующих местных исполнительных органов власти и по одному представителю от каждого объединяющегося муниципалитета.

Для утверждения членов комиссий министерство финансов Азербайджанской Республики, Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджанской Республики и орган местной Исполнительной власти, а также объединенные муниципалитеты должны в течение пяти дней представить свои предложения о кандидатах в министерство юстиции Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики должен принять соответствующие меры по созданию и утверждению состава комиссий для решения имущественных, финансовых и других вопросов, связанных с объединением муниципалитетов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

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