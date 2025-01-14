Община Западного Азербайджана направила письма генсеку ООН и верховному комиссару по правам человека

БАКУ /Trend/ - Как известно, недавно в СМИ была распространена видеозапись выступления Левона Тер-Петросяна на посту президента Армении в 1993 году, подтверждающая, что осуществленные против азербайджанцев этнические чистки были государственной политикой Армении.

Это заявление Тер-Петросяна, годы правления которого совпали с оккупацией азербайджанских земель и проведением большей части политики этнических чисток против азербайджанцев, является чрезвычайно важным доказательством, свидетельствующим о систематической политике Армении по этническим чисткам и опасной расистской идеологии, которая подпитывала такую деятельность.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В документе также отмечается: "Это заявление доказывает, что за политикой этнической чистки и оккупации стоит целенаправленное намерение, свидетельствует о государственной ответственности Армении, систематическом и организованном характере преступлений против человечности и преступлений против мира, а также наличии конкретного плана.

По данному вопросу Община Западного Азербайджана направила письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. В письмах содержится призыв к международной общественности решительно осудить политику расовой дискриминации и этнических чисток, систематично проводимую Арменией на государственном уровне.

Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия по достижению того, чтобы международная общественность заняла решительную позицию против осуществляемой Арменией политики расовой дискриминации".

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