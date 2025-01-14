Беларусь назначила нового посла в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:55)
БАКУ /Trend/ - Беларусь назначила новых послов в ряд стран.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сменил послов в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Турции, Израиле и на Кубе, сообщает Trend.
Таким образом, новым послом Беларуси в Азербайджане стал Дмитрий Пиневич. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Беларуси.
Кроме того, новым послом Беларуси в Казахстане назначен Алексей Богданов, в Узбекистане - Александр Огородников, на Кубе - Виталий Борчук, в Турции - Анатолий Глаз, в Израиле - Юрий Ярошевич.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!