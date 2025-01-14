Беларусь назначила нового посла в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Беларусь назначила новых послов в ряд стран.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сменил послов в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Турции, Израиле и на Кубе, сообщает Trend.

Таким образом, новым послом Беларуси в Азербайджане стал Дмитрий Пиневич. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Беларуси.

Кроме того, новым послом Беларуси в Казахстане назначен Алексей Богданов, в Узбекистане - Александр Огородников, на Кубе - Виталий Борчук, в Турции - Анатолий Глаз, в Израиле - Юрий Ярошевич.

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