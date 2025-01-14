Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном - Лавров (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:10)

БАКУ /Trend/ - Россия высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Что касается российско-азербайджанских отношений, я их оцениваю очень высоко. Они доверительные, президенты регулярно общаются, закрытых тем каких-либо не существует. У них, у Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов", - добавил министр.

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