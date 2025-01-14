Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL не подтверждает некоторые предварительные выводы в СМИ - глава МИД России (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:32)

БАКУ /Trend/ - Расшифровка "черных ящиков" самолета AZAL, выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи города Актау не подтверждает некоторые прозвучавшие в СМИ предварительные выводы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Он отметил, что данные, полученные после расшифровки самописцев, указывают на необходимость дождаться заключительных результатов расследования.

"Состоялась специальная встреча в Бразилии, открыли "черные ящики", их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования", - добавил министр.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL и следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

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