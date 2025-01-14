Москва высоко оценивает поддержку Баку участия России в расследовании крушения самолета AZAL - Лавров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан могут решать любые вопросы, в том числе высоко оценивается поддержка Баку участия России в расследовании в контексте авиакатастрофы с самолетом компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Мы оценили, что азербайджанские друзья немедленно поддержали участие Российской Федерации в расследовании с учетом всех факторов", - отметил глава МИД РФ.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау.

На борту разбившегося самолета Embraer 190 находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

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