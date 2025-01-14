Названо количество участков для голосования на муниципальных выборах в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Количество участков для голосования на муниципальных выборах в Азербайджане достигло 5846.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что число избирателей превышает 5,96 миллиона человек.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

В связи с выборами было зарегистрировано 16 тысяч 128 кандидатов.

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