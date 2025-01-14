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Названо количество участков для голосования на муниципальных выборах в Азербайджане (Дополнено)

Политика Материалы 14 января 2025 17:43 (UTC +04:00)

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Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 17:11)

БАКУ /Trend/ - Количество участков для голосования на муниципальных выборах в Азербайджане достигло 5846.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что число избирателей превышает 5,96 миллиона человек.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

В связи с выборами было зарегистрировано 16 тысяч 128 кандидатов.

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