Президент Австрии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в результате которого погибли 38 человек.

"Уважаемый господин Президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагическом крушении самолета «Азербайджан Хава Йоллары», унесшем жизни 38 человек. Наши мысли с семьями и близкими жертв этой трагической авиакатастрофы.

Выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Азербайджана.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.